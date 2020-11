Alba

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba Nicola Sturgeon am measg na chuir meala-naidheachd air sgioba nàiseanta a' bhuill-coise a tha a' dol gu farpais mhòir airson a' chiad uair ann an còrr is 20 bliadhna. Rinn sgioba Steve Clarke a' chùis air Serbia le breaban-peanais ann am Belgrade an-raoir an dèidh dhan gheama crìochnachadh aig 1-1. Bidh Alba san aon bhuidhinn ri Sasainn, Croàitia, agus Poblachd nan Seiceach aig farpais na h-Euros a bhios a' tòiseachadh anns an Ògmhios an ath-bhliadhna.

An Yorkshire Ripper

Chaochail an Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, a bha 74 bliadhna de dh'aois an dèidh dearbhadh gun robh Covid-19 air. Bha e fo bhinn beatha sa phrìosan airson 13 bhoireannaich a mhurt ann an ceann a tuath Shasainn anns na 70an.

Dominic Cummings

Fàgaidh àrd-chomhairleach a' Phrìomhaire, Dominic Cummings, a dhreuchd ron Nollaig. Bha pàirt mhòr aige san iomairt airson Breatainn a thoirt a-mach às an Aonadh Eòrpach. Rinn e connspaid aig toiseach a' chiad Lockdown nuair a shiubhail e à a dhachaigh ann an Lunnainn gu County Durham nuair a bha coltas a' Choròna-bhìorais air.

Ìre 3

Tha riaghailtean Chovid nas cruaidhe ann an trì sgìrean comhairle an Alba an-diugh. Tha sgìrean Aonghais, Fìobha agus Peairt is Ceann Rois, air gluasad bho Ìre 2 gu Ìre 3 ann an siostam còig ìrean na h-Alba le dragh mu àrdachadh ann an àireamh a' bhìorais.

BiFab

Chaidh na ceithir pàrtaidhean dùbhlanach aig Holyrood còmhla 's iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba gàrraidhean BiFab ann an Leòdhas agus Fìobha a shàbhaladh. Chuir an Riaghaltas còrr is £20m ri BiFab mar-thà, ach tha Rùnaire na h-Eaconomaidh, Fiona Hyslop, ag ràdh gu bheil iad air an cuingealachadh le riaghailtean Eòrpach mu thaic-stàite. Tha coltas ann gun cuir na ceithir pàrtaidhean a' chùis gu bhòt ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Café Nero

Dh'iarr a' chompanaidh Café Nero, aig a bheil sreath bhùthainnean cofaidh taic bho na h-uachdarain aca, an dèidh dhan dàrna Lockdown tuilleadh buaidhe a thoirt orra. Thuirt a' chompanaidh, aig a bheil 6,000 luchd-obrach, gu bheil iad ag ionndrainn sluaigh a tha ag obair bhon dachaigh a-niste seach a bhith a' siubhal a dh'obair ann an oifisean ann am meadhan bhailtean.

Joe Biden

Chuir Sìona meala-naidheachd air Joe Biden airson taghadh a' Chinn-Suidhe anns na Stàitean Aonaichte a ghlèidheadh an t-seachdain seo chaidh. Bha Sìona, coltach ris an Ruis, am measg nam beagan dhùthchannan nach robh air sin a dhèanamh.