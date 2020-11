Tha ceud bliadhna sa dhà bho thàinig an Cogaidh Mòr gu ceann.

Aig aon uair deug air madainn an aonamh là deug den t-Samhain 1918, chaidh na gunnaichean nan tàmh.

Adhbhar toileachais do mhòran.

Ach cha b'e toileachas a bh'ann do theaghlach am Private Raibeart MacIlleathain anns an Iochdar an Uibhist a Deas agus iadsan dìreach air naidheachd uabhasach fhaighinn. Tha tuilleadh aig Ailean MacLeòid.