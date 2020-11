An Nollaig

Tha còmhraidhean air a bhith ann mu cho-obrachadh eadar ceithir dùthchannan na Rìoghachd Aonaichte air riaghailtean Chovid aig àm na Nollaige. Bha coinneamh bhiortuail aig prìomh mhinistearan na h-Alba, na Cuimrigh agus Èirinn a Tuath ri Ministear Oifis a' Chaibineit, Mìcheal Gove, agus ri àrd-oifigich eile. Chaidh bruidhinn, am measg rudan eile, air siubhal eadar-nàiseanta agus prìomhachas air liostaichean airson banachdaich. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun do bhruidhinn iad cuideachd air na chaidh ionnsachadh bho sgeama mhòr nan deuchainnean Chovid ann an Liverpool.

Sràid Dhowning

Thàinig eas-aonta am follais air cùl dhorsan Sràid Dhowning, agus fear de phrìomh luchd-comhairleachaidh Bhoris Johnson a' fàgail a dhreuchd. Dh'fhàg Lee Cain, a bha dlùth air Dominic Cummings cuideachd, obair mar Stiùiriche Chonaltraidh. Bha beachd ann gur e a bhiodh os cionn an luchd-obrach gu lèir, ach gun robh feadhainn - càraid Bhoris Johnson Carrie Symonds nam measg, nach robh toilichte le sin.

An Eaconomaidh

Tha dearbhadh ann am figearan oifigeil gun tàinig ath-bheòthachadh air eaconomaidh Bhreatainn an dèidh a' chiad lockdown, le fàs 15.5% sna trì mìosan eadar na t-Iuchar agus an t-Sultain. Ach tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun deach maill mhòr a-rithist air an eaconomaidh mus tàinig an dàrna cuairt de bhacaidhean. Tha an eaconomaidh fhathast nas lugha na bha i mus do thòisich am pandemic.

Sàbhailteachd Chloinne

Dh'iarr an carthannas Comann Nàiseanta Dìon na Cloinne air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cabhag a chur air lagh ùr airson dìon a chur air òigridh bho chunnart air na meadhanan sòisealta. Tha Poileas Alba ag ràdh gun tàinig àrdachadh an treas cuid air grùmadh air-loidhne, air a' bhliadhna a chaidh seachad. Tha an Comann ag ràdh gu bheil eucoirich a' gabhail brath air laigse ann an siostaman dìon air-loidhne.

Chester

Thèid nurs dhan chùirt ann an Warrington ann an Cheshire an-diugh fo chasaid gun do mhuirt i ochdnar cloinne bige. Tha Lucy Letby, a tha 30 bliadhna de dh'aois, fo chasaid cuideachd gun do rinn i oidhirp air murt deich tursan. Tha na casaidean a' tighinn an dèidh rannsachaidh phoilis a thòisich ann an 2017 mu bhàs bhèibidhean aig Ospadal Chester.

Taigheadas

Tha dùil gun tèid tòiseachadh mu mheadhan na h-ath-bhliadhna air sgeama taigheadais mhòir ann an Leòdhas. Fhuair an sgeama, anns am bi còrr is 70 taigh faisg air Newmarket air iomall Steòrnabhaigh, cead-dealbhachaidh bho chionn ghoirid.