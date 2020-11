(An dèidh dà mhionaid de shàmhchar)

Seo cunntas air na naidheachdan le Seumas Dòmhnallach.

Là Cuimhneachaidh

Chum daoine air feadh na Rìoghachd Aonaichte dà mhionaid de shàmhchar mar chuimhne air na chaill am beatha ann an cogadh. Chuir bacaidhean Chovid stad air mòran de na seirbheisean agus cruinneachaidhean as àbhaist a bhith ann air an là seo a h-uile bliadhna a' comharrachadh deireadh a' Chogaidh Mhòir air an 11mh là den t-Samhain ann a 1918.

Oileanaich

Bidh fiosrachadh aig Riaghaltas na h-Alba an-diugh mu chead do dh'oileanaich a dhol dhachaigh aig àm na Nollaige. Tha dùil gun tèid iad uile fo dheuchainn a' Choròna-bhìorais agus gum faod an uair sin feadhainn air nach eil am bhìoras a dhol dhachaigh. Bheir Ministear an Àrd-Fhoghlaim, Ridseard Lochhead, aithris air sin do Phàrlamaid na h-Alba feasgar.

Deuchainnean Sgoile

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bi saor-làithean sgoile meadhan a' Ghearrain ann mus dèan iad co-dhùnadh am bi deuchainnean Higher ann an ath-bhliadhna. Leig Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, fhaicinn air a' mhìos a chaidh nach tèid deuchainnean nàiseanta aig Ìre 5 air adhart an ath-bhliadhna.

Ann Sacoolas

Tha breithneachadh san Àrd-Chùirt ann an Lunnainn an-diugh air a bheil dìon dioplòmasach air boireannach Aimeireaganach aig an robh gnothach ri bàs dhuine òig à Breatainn. Bha tubaist eadar an càr a bha Ann Sacoolas a' dràibheadh agus am motorbaidhseagail aig Harry Dunn. Thill a' Bh-Ph. Sacoolas, bean oifigich às na Stàitean Aonaichte, air ais a dh'Aimeireaga goirid an dèidh na tubaiste ann an Northamptonshire an-uiridh. Tha pàrantan Mhgr Dunn, a bha 19 bliadhna de dh'aois, a' cur teagamh ann am beachd Oifis na Dùthcha gu bheil dìon dioplòmasach air a' Bh-Ph. Sacoolas.

Taigheadas Uibhist

Thèid oifigear fhastadh airson feuchainn ri leasachadh a thoirt air suidheachadh an taigheadais ann an Uibhist. Tha seo a' tighinn an dèidh aithisg a thug am follais cho doirbh 's a tha e do dhaoine òga gu h-àraid dachaigh fhaighinn dhaibh fhèin. Tha an aithisg ag ràdh cuideachd gum feum pàirt a bhith aig a' choimhearsnachd anns an obair sin.