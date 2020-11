Beartas na tràilleachd

Chaidh an treas cuid den fhearann air taobh siar na Gàidhealtachd agus anns na h-Eileanan - còrr is millean acaire - a cheannach le beartas a thàinig bho thràilleachd eadar an ochdamh linn deug agus toiseach an fhicheadamh linn.

Tha sin a rèir rannsachaidh ùir le Oilthighean Choventry agus Ghlaschu a chaidh fhoillseachadh an-diugh le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris.