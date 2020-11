'S e duine treun a thòisicheadh gnìomhachas bìdh am-bliadhna. Ach sin a tha peathraichean ann an Uibhist air a dhèanamh an dèidh dhaibh an obair a chall air sgàth buaidh Chovid air an eaconomaidh.

Chan eil fada bho thòisich iad a' dol air feadh Uibhist le trèilear beag annasach.

Seo Shona NicDhòmhnaill.