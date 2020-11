Brexit

Thòisich còmhraidhean a-rithist an-diugh ann an Lunnainn eadar oifigich an Aonaidh Eòrpaich agus na Rìoghachd Aonaichte 's iad ag amas air aonta malairt an dèidh do Bhreatainn falbh às an EU. Tha eas-aonta ann fhathast mu chòraichean an iasgaich agus taic-stàite.

Agus bidh bhòt ann an Taigh nam Morairean an-diugh air Bile connspaideach na h-In-mhargaidh, a bhiodh a' dol os cionn phàirtean de dh'Aonta Bhrexit. Chuir Taigh nan Cumantan taic ris a' bhile ron seo, ach tha feadhainn a' cur na aghaidh 's iad ag ràdh gu bheil e a' cur às do riaghladh lagh eadar-nàiseanta.

Joe Biden

Tha Joe Biden ag ullachadh airson gluasad dhan Taigh Gheal, 's e ag ràdh gun toir e prìomhachas do dhèiligeadh ris a' Choròna-bhìorais. Thuirt sgioba a' Chinn-Suidhe Thaghte gum bi leudachadh ann an deuchainnean a' bhìorais, agus gun tèid iarraidh air Aimeireaganaich masgaichean a chleachdadh. Ach tha Dòmhnall Trump a' diùltadh gabhail ris gun do chaill e, agus tha dùil gum feuch e sna beagan làithean ri thighinn taic phoblach fhaighinn dha bheachd-san gun robh foill anns a' bhòtadh.

Sgoiltean

Tha tidsearan a' gearain gu bheil cuideam air sgoiltean na h-Alba leis an àireimh mhòir chloinne 's luchd-teagaisg a tha dheth ri linn Chovid-19. Tha figearan na seachdain seo chaidh ag ràdh gun robh còrr is 23,000 sgoilear agus 2,200 tidsear dheth le dearbhadh gun robh am bhìoras orra no gun tàinig iad faisg air cuideigin leis a' bhìoras. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil àireamh àrd fhathast a' frithealadh na sgoile, agus tha e os cionn 90% air a' mhòr-chuid de làithean.

Tuarastal

Chaidh rèat an tuarastail ùir airson bith-beò a stèidheachadh aig £9.50 anns an uair. Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun cuidich 20sg a bharrachd anns an uair luchd-obrach agus teaghlaichean tron chuid as miosa de bhuaidh a' phandemic.

A' Chuimrigh

Thuirt Àrd-Oifigeach Meadaigeach na Cuimrigh, an Dr. Frank Atherton, gu bheil coltas ann gun tug an glasadh nàiseanta airson 17 là lùghdachadh air an ìre aig a bheil Covid-19 a' sgapadh. Thuirt e gu bheil an àireamh chùisean fhathast ro àrd, agus gum feumar smachd a chur air coinneachadh agus cruinneachadh sluaigh. Tha an Lockdown anns a' Chuimrigh seachad a-niste, agus thàinig riaghailtean ùra gu bith an-diugh.

MV Isle of Lewis

Tha am bàt-aiseig an Isle of Lewis fo ghlanadh mionaideach an dèidh dearbhadh gun robh Covid-19 air triùir den chriutha. Thuirt Caledonian Mac a' Bhriuthainn gum bi criutha ùr air a' bhàta, nuair a thilleas i dhan t-seòladh eadar an t-Òban agus Barraigh.

Àiteachas

Tha e coltach gun tig air tuathanaich is croitearan gluasad gu cur chraobhan mus tig iad a rèir 's na tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh a thaobh Atharrachadh na Gnàth-shìde ro 2045. Tha aithisg neo-eisimeileach ag ràdh gum feumar talamh air a bheil bàrr an-dràsta a chur fo chraobhan no gu ionaltradh airson gasaichean millteach a ghearradh.