An Taigh Geal

Tha coltas gu bheil dòchas Dhòmhnaill Trump air fuireach anns an Taigh Gheal a' sìoladh às mar as fhaide air adhart a tha cunntas nam bhòtaichean a' dol. Tha Joe Biden air thoiseach ann an Georgia agus a' sìor ghluasad nas fhaisge air Mgr Trump ann am Pennsylvania. Tha Dòmhnall Trump ag ràdh gu bheil esan air an taghadh a ghlèidheadh. Tha e a' cumail a-mach gu bheil foill ann, ged nach do sheall e fianais sam bith air sin.

Neo-eisimeileachd

Thuirt Rùnaire na h-Alba Alasdair Jack nach toir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cead airson fad ginealaich do referendum eile air neo-eisimeileachd Albannaich. Ann an agallamh ris a' BhBC thuirt e gur dòcha gur e 25 bliadhna no 40 bliadhna a bhios an sin, agus nach e sia no deich bliadhna. Tha an SNP a' cur referendum eile sa mhanifesto aca, agus thuirt fear de bhuill an SNP ann an Westminster, Pete Wishart, gum bi Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' dol an aghaidh dheamocrasaidh ma bhios iad a' diùltadh iarrtas airson referendum eile an dèidh taghadh Holyrood an ath-bhliadhna.

Manchester

Tha dearbhadh ann am pàipear laghail gu bheil poilis fhathast a' coimhead airson sianar airson an ceasnachadh mu cheannairc Arena Mhanchester. Bha deugaire à Barraigh, Eilidh NicLeòid, air tè de 22 a chaill am beatha san ionnsaigh ann an 2017. Chan eil sgeul aig poilis air pàrantan an dithis bhràithrean a bh' air cùlaibh na h-ionnsaigh, agus tha e air tighinn am follais gun deach aig fear eile a tha fo amharas air teicheadh às an Rìoghachd Aonaichte, ged a tha e fo chasaid airson eucoirean eile.

LFASS

Tillidh airgead na sgeama-taice LFASS do dh'àiteachas anns na sgìrean iomallach dhan ìre aig an robh e bho chionn dà bhliadhna. Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail, Fearghas Ewing, gun cuidich sin croitearan agus tuathanaich le mì-chinnt Bhrexit agus Chovid-19. Bha connspaid ann nuair a gheàrr Riaghaltas na h-Alba 20% far na sgeama-taice Eòrpaich ann an 2018.