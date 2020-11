An Taigh Geal

Tha Joe Biden ceum beag air thoiseach ann am feadhainn de na stàitean sa bheil cunntas nam bhòtaichean a' dol air adhart fhathast ann an taghadh a' Chinn-Suidhe sna Stàitean Aonaichte. Tha coltas ann nach tig co-dhùnadh airson là no dhà. Tha Dòmhnall Trump a' dol gu lagh ann am feadhainn de na stàitean ged nach eil fianais ann gu bheil foill anns a' bhòtadh. Tha feadhainn de luchd-taic Mhgr Trump le gunnaichean aca air cruinneachadh aig ionadan bhòtaidh ann an stàitean mar Arizona far a bheil an cunntas a' dol air adhart. Tha Mgr Trump a' feuchainn ri stad a chur air a' chunntas ann na Georgia agus Pennsylvania, agus tha e ag iarraidh cunntais eile ann an Wisconsin.

Sasainn

Thòisich lockdown nàiseanta air feadh Shasainn aig meadhan-oidhche. Tha dùil gum mair na riaghailtean seo airson ceithir seachdainnean gu toiseach na Dùbhlachd. Tha poilis ag ràdh gum bi iad trom air feadhainn a bhriseas na riaghailtean.

Sgeama Fòrlaidh

Tha dùil ri fiosrachadh bhon t-Seansalair, Rishi Sunak, an-diugh ann an Taigh nan Cumantan air leudachadh na sgeama fòrlaidh air feadh na Rìoghachd Aonaichte nuair a thig lockdown Shasainn gu ceann air na 2na là den Dùbhlachd. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gum feum Mgr Sunak cumail ris a' ghealltannas gum bi airgead ann ma thig air Alba tilleadh gu lockdown a-rithist.

Banca Shasainn

'S bidh fiosrachadh aig an t-Seansalair cuideachd mun £150bn eile a tha Banca Shasainn a' cur ris an eaconomaidh mu choinneimh an dàrna lockdown ann an Sasainn agus buaidh Bhrexit. Agus dh'fhàg am banca prìomh rèat an rèidh aca gun atharachadh aig 0.1%.

NHS na Gàidhealtachd

Tha an t-aonadh GMB ag ràdh gu bheil tuilleadh fianais ann air burraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd, agus gur ann a tha e a' fàs nas miosa. Ach thuirt dotairean a thug sin am follais anns a' chiad àite nach eil iadsan a' cluinntinn dad ach moladh air a' "phròiseas slànachaidh" a tha a' dol air adhart. Chaidh beachd iarraidh air NHS na Gàidhealtachd mun chùis.