Chan eil Oidhche Shàmhna ach seachad agus tha aire dhaoine mar tha a' tionndadh chun na Nollaige.

Ach tha briseadh dùil gu bhith aig coimhearsnachdan ann an Earra-Ghàidheal is Bhòid am bliadhna, agus a chomhairle air rabhadh a' thoirt nach bidh iadsan a' cuir suas craobhan nollaig sna coimhearsnachdan neo fius sollais. Seo Seonaidh MacCoinnich le tuilleadh.