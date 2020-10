Coinnichidh ceannardan nam pàrtaidhean dùbhlannach aig Holyrood ris a' Phrìomh Mhinistear airson bruidhinn mun phlana aig an riaghaltas a thaobh diofar ìrean de riaghailtean Covid-19. Bidh e caran coltach ri siostam nan diofar ìrean a th' aca ann an Sasainn agus thèid a mhìneachadh nas fhaide air adhart an t-seachdain-sa. Tha dùil gum faodadh an ìre as àirde a bhith a'gabhail a-steach lockdown mar a tha a' tòiseachadh anns a' Chuimrigh.

Tha ceannardan ann am Manchester air a bhith a' coinneachadh air thoiseach air a' cheann-ùine a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air a chur romhpa airson aonta mu riaghailtean nas teinne a chur an sàs ann an sin. Thuirt Mèar na sgìre Andy Burnham gum feuch iad ri suim reusanta aontachadh do ghnothachasan a dh'fhuilingeas ri linn nan riaghailtean ùra. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air a ràdh gum biodh iad deònach taic a thabhann dhaibh mar a rinn iad ann an Lancashire agus cuideachd ann an Liverpool.

Tha àireamhan oifigeil a' dèanamh dheth gu bheil na tha de dhaoine air bàsachadh leis a' choròna-bhìoras anns an Rìoghachd Aonaichte air a dhol suas còrr air 30% ann an seachdain. Tha Oifis Nàiseanta nan Staitistig ag ràdh gun do bhàsaich 474 daoine anns an t-seachdain a' tòiseachadh air 9mh den mhìos - sin àrdachadh 131 daoine bhon t-seachdain ron sin. Fhathast, ge-tà, tha ìrean bàis tòrr nas ìsle na bha iad as t-earrach.

Bhon diugh, faodaidh gnìomhachasan tagradh a dhèanamh airson cuibhreann de £40m fhaotainn bho mhaoin an riaghaltais an seo ann an Alba do thaighean-seinnse a th' air fulang fo bhuaidh riaghailtean a' choròna-bhìorais. Faodaidh taighean-seinnse agus taighean-bìdh tagradh a dhèanamh suas ri £3,000 ma tha iad air a bhith dùinte, agus £1,500 ma tha iad fhathast fosgailte, ach mura h-eil iad air a bhith cho trang 's as àbhaist dhaibh a bhith.

Thuirt a' chompanaidh chumhachd SSEN gur e trioblaid leis a' chàball eadar an t-Eilean Sgitheanach agus na Hearadh a chur dheth an dealan ann an Leòdhas agus na Hearadh Dihaoine agus a chaidh. Thuirt iad gun robh iad air trioblaid a lorg leis a' chàball mu letheach slighe eadar an t-Eilean Sgitheanach agus na Hearadh, ann am muir gu math domhainn. Cumaidh stèisean cumhachd Steòrnabhaigh a' dol le bhith a' cumail dealain ri Leòdhas agus na Hearadh gus an tèid aca air obair càraidh a dhèanamh air a' chàball. Thuirt iad gur dòcha, ge-tà, gum feumadh càball gu tur ùr a chur na àite. Cuiridh seo maill air na ghabhas de dhealan eileanach a chur air falbh chun a' ghriod nàiseanta.

Tha Riaghaltas na h-Alba air co-chomhairleachadh a chumail air am bu chòir cur às dhan dleasdanas cuideigin le Gàidhlig a bhith nam pàirt de Chùirt an Fhearainn. Tha seo mar phàirt de chonaltradh nas fharsainge agus planaichean ann an Cùirt Fearainn na h-Alba agus Tribiùnal an Fhearainn a thoirt còmhla. Tha cuid air dragh a thogail, ge-tà, gun dèan seo cron air cor na Gàidhlig.