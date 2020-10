Roghainnean airson an Rest and Be Thankful

Nì Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid co-dhùnadh an t-seachdain seo air dè an roghainn a b'fheàrr leotha airson fuasgladh fhaighinn air suidheachadh an Rest and Be Thankful.

Dh'fhoillsich Còmhdhail Alba grunn math roghainnean far an gabhadh rathad ùr a thogail agus tha co-chomhairleachadh a' dol gu deireadh na mìos.

Tha seo a dhìth agus maoimtean-sleibhe tric a' dùnadh an A83 nuair a bhios droch shìde agus tòrr uisge ann.

Seo Andreas Wolff.