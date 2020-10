Buannachdan an cois Mòd Nàiseanta bhiortail

Tha buannachdan an cois a' Mhòid Bhiortail, a thuilleadh air dùbhlain a rèir Àrd-oifigear a' Chomuinn Ghàidhealaich, Seumas Greumach.

Chaidh còrr air 500 bhidio a chur a dh'ionnsaigh a' Chomuinn airson a' Mhòid Bhiortuail am-bliadhna, agus bha iad gu h-àraid air am misneachadh le na fhuair iad bho thall-thairis.

Chaidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann an Inbhir Nis a chur dheth am bliadhna ri linn a' Choròna-bhìorais.

Tha Eileen NicDòmhnaill ag aithris.