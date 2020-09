BNAG - "obair ri dhèanamh"

Dh'aidich Bòrd na Gàidhlig gu bheil obair ri dhèanamh fhathast airson sreath de laigsean sa bhuidhinn a cheartachadh. A' nochdadh mu choinneamh Comataidh an Sgrùdaidh Phoblaich ann an Holyrood, thuirt riochdairean a' bhùird gu bheil obair air tòiseachadh air tòrr de na gearainean a bh' ann an aithisg a thàinig a-mach san Dùbhlachd, ach gum feum iad barrachd a dhèanamh ann an cuid de roinnean. Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Darren Linc …