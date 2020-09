Bacaidhean ùra a' Choròna-bhìorais

Chuir Riaghaltas na h-Alba casg air daoine air feadh Alba bho bhith a' coinneachadh ann an dachannan a chèile bho Dhiciadain.

Dh'fhoillsich am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, an naidheachd 's i a' bruidhinn ann an Holyrood feasgar mu na tha san amharc san oidhirp stad a chur air a' Choròna-bhìoras bho bhith a' sgapadh.

Feumaidh taighean-seinnse agus àiteachan-bìdhe dùnadh aig 10:00f bho Dhihaoine.

Seo Shona Nic a' Phiocair.