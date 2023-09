Bhàsaich fireannach a chaidh a leagail le ambaileans san Òban

Fo-thiotal an deilbh,

Thachair an tubaist mu 01:35m Dicadain air Ceum a' Chorrain.

Bhàsaich Mgr Bromell anns an ospadal Diardaoin.

Ann am brath a sgaoil a theaghlach thuirt iad gur e call uabhasach a th' ann dhaibh agus gum bi a h-uile duine a bha eòlach air ga ionndrainn.

Thuirt Poileas Alba gu bheil an rannsachadh aca a' leantainn agus dh'iarr iad air duine sam bith le fiosrachadh neo dealbhan a dhol thuca.

