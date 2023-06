Tionndadh cunnartach tarsainn an A9 gus dùnadh gu tur

"Bidh mi dol seachad air a' cheann-rathaid seo an ìre mhath a h-uile là, agus cumaidh mi orm a' sabaid airson an rathad a dhèanamh nas sàbhailte an seo air sgàth gu bheil mi mothachail air cho cudromach is a tha e do choimhersnachdan an Eilein Duibh agus na Gàidhealtachd san fharsaingeachd."