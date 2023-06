An Cotan ga chaomhnadh

Bha seirbheisean cùram-chloinne an Leòdhas fo chuideam mus do nochd an naidheachd seo agus tha sgoiltean-àraich sa sgìre air a bhith gu h-àraid trang bhon a lùghdaich an Cotan an t-seirbheis aca san Fhaoilleach.