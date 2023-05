Buaidh air an là mu dheireadh a dhìth do Chounty

Shàbhail Ryan McGowan St Johnstone ge-tà, leis an treas tadhal dhaibh anns an 95 mionaid.Tha Ross County anns an 11mh àite anns an lìg, le cinnt cha mhòr nach bi iad aig a' bhonn, far a bheil Dundee United.Ma nì iad a' chùis air Cille Mheàrnaig air falbh bhon taigh Disathairne, bhiodh iad cinnteach play-off a dh'fhaodadh an cur dhan Championship a sheachnadh.Thuirt manaidsear Ross County Malky MacAoidh gun robh e toilichte le cho dìorrasach 's a bha an sgioba an aghaidh St Johnstone.