Iarrtas gus stad a chur air pròiseas HPMA

"'S e pròiseas fosgailte a bhios againn airson taghadh far am bi sgìrean HMPA air an stèidheachadh is bidh an t-eòlas aig iasgairean is feadhainn eile gu math cudromach an sin airson dèanamh cinnteach gun tig buannachdan às a seo a thaobh iasgaich sheasmhaich", thuirt i.