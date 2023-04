MV Alfred air fàire

Ach tha dàil air sin ri linn dàil le obair-càraidh air a' bhàta a thèid an àite an Alfred ann an Arcaibh, am Pentalina, ach tha i sin a-nis air an t-slighe a dh'Arcaibh à Béal Feirste agus cead-sàbhailteachd eadar-amail aice airson luchd-siubhail a ghiùlan.