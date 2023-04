Cosgaisean spadaidh gus àrdachadh

Tha an aithisg ag aithneachadh nach eil miann am measg an luchd-cleachdaidh prìsean àrdachadh a-rithist, ach le ìre na h-atmhorachd, a bharrachd air cosgaisean eile, thathas a' moladh àrdachadh 10% a chur air na tha seirbheisean an taighe-spadaidh a' cosg.