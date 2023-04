Caley Thistle anns an treas àite anns an lìog a-nis

Cuiridh Caley Thistle fàilte air Dùn Dè anns an lìog Disathairne, agus seachdain Disathairne bidh iad a' cluiche na h-Eaglaise Brice aig Hampden anns an iar-chuairt dheireannaich de Chupa na h-Alba - an dearbh sgioba air an do rinn iad a' chùis ann an 2015 airson prìomh chopan na h-Alba a thoirt chun na Gàidhealtachd.