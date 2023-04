Mì-thoileachas is plèana air tilleadh a Ghlaschu

Dh'innis Loganair gu bheil iad duilich mun t-suidheachadh is gun do chuir iad air dòigh àitichean-fuirich ann an Glaschu airson an luchd-siubhail. Thuirt iad gur e am prìomh amas aca gum faigh daoine chun a' chinn-ùidhe aca cho luath 's a ghabhas.