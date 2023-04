Lìog Leòdhais is na Hearadh a' tòiseachadh

Tha Colin George Moireasdan, manaidsear Sgioba an Taobh Siar a' dol a-steach dhan dàrna bliadhna aige fhèin aig an stiùir. Bha e na leas-mhanaidsear còmhla ri Roy Shirkie an turas mu dheireadh a ghlèidh an Taobh Siar an lìog ann an 2019 - gèam playoff an aghaidh an Rubha. Chan eil an Taobh Siar air a' chùis a dhèanamh air an Rubha bhon uairsin.