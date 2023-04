Plana fad-ùine a dhìth 'son dèiligeadh ri flu nan eun

Am bliadhna, 's e cathain as a' Ghraonlainn a bhios a' geamhrachadh ann an Ìle as motha air an tug an galar buaidh, le bàs 1,190 dhiubh air an clàradh agus tomhas ann gum faodadh gun deach co-dhiù 5,000 eun a chall.