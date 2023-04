Mòran an dùil cùl a chur ri aoigheachd

Chaidh an sgrùdadh a-mach gu 1,200 ball anns an Eilean Sgitheanach, Ratharsair 's Loch Aillse agus ged nach do fhreagair ach 162 air a' chiad sheachdain, thuirt 10% de na thill le freagairt aig an ìre seo gu bheil iad an dùil sguir a bhith a' ruith leabaidh 's breacaist 's taighean turasachd air màl ri linn riaghailtean ùra.