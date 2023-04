Àireamhan luchd-tadhail suas air Ghàidhealtachd

Dh'innis e gu bheil cosgaisean àrda is gainnead luchd-obrach a' toirt buaidh fhathast ge-tà, is gu bheil a h-uile coltas ann gum bi an gnìomhachas gu mòr an eisimeil air luchd-tadhail às an rìoghachd fhèin 'son ùine.