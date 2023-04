Thèid foghlam Gàidhlig àrd-sgoile a thabhhainn an Inbhir Chluaidh

"An-dràsta, feumaidh pàrantan iarrtas a chur a-steach airson agus gun lean foghlam Gàidhlig an cuid cloinne ann an Glaschu, ach tha sinn airson togail air cho soirbheachail agus a tha foghlam Gàidhlig air a bhith ann am Bunsgoil Whinhill agus slighe sheasmach airson foghlam Gàidhlig a stèidheachadh ann an Inbhir Chluaidh bho na tràth-ìrean suas chun na h-ard-sgoile."