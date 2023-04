Iomairt sàbhailteachd ùr do bhàtaichean-iasgaich beaga

Tha na figearan as ùire bho Mheur Rannsachadh nan Tubaistean Mara a' sealltainn gur ann an Alba a thachair an dàrna leth de na tubaistean marbhtach le bàtaichean nas lugha na 10 meatair am Breatainn eadar 2007 agus 2022.