Ceannard ùr an SNP: Humza Yousaf

Feumaidh e cuideachd dearbhadh dè na planaichean a th' aige airson neo-eisimeileachd do dh' Alba a thoirt gu buil. Bidh obair mhòr ri dhèanamh cuideachd gus aonachd a thilleadh do phàrtaidh far a bheil sgaraidhean air sìor èirigh agus an rèis airson a' cheannard ùr air a bhith a' leantainn.