Ceannard ùr an SNP gan ainmeachadh feasgar

De na tagraichean a tha a' seasamh, tha Rùnaire na Slàinte Humza Yousaf ga fhaicinn mar an tagraiche as dlùithe ris an dòigh 's a bha an SNP ga ruith fo stiùir Nicola Sturgeon. Tha e air taic phoblach fhaighinn bho mhòran de dh'àrd bhuill an SNP ach tha e a' dol às àicheadh gun deach an fharpais a dhealbh ann an dòigh a bheireadh làmh an uachdar dha seach do na tagraichean eile. Chan eil teagamh nach e Mgr Yousaf an tagraiche leis an eòlas as motha de bhith san riaghaltas, tha e air a bhith na mhinistear bho 2012 le ceannas roinne leithid Ceartas agus Còmhdhail san àm sin.