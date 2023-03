Rinn BPA càineadh air buaireadh nan aiseagan

Bha a' Chomataidh a' coimhead air an aithisg a rinn Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba air na soithichean ùra a thathas a' togail do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn aig Gàrradh MhicFhearghais air Abhainn Chluaidh. 'S iad slige 802, an Glen Sannox, a bhios a' frithealadh Eilean Arainn, agus slige 802 a bhios air slighe Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.