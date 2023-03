Ùidh aig NHS nan Eilean Siar ann a bhith a' ruith ionad cùram chloinne

Thèid an goireas a dhùnadh an dèidh dha UHI Innse Gall, a tha ga ruith, a ràdh gu bheil trioblaidean mòra air a bhith aca luchd-obrach fhaighinn is gun tàinig orra an t-seirbheis a lùghdachadh anns na mìosan mu dheireadh.