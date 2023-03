Iarrtas 'son tabhartasan leasachaidh do FTMG an Inbhir Nis

Coinnichidh Comataidh Gàidhlig Comhairle na Gàidhealtachd aig deireadh na mìos, agus tha dùil ri fiosrachadh a bharrachd air dè dìreach a tha an dàn do dh' fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Nis an uair sin.