Mì-thoileachas mu chlàr-ama an t-samhraidh air aiseagan Thiriodh is Cholla

Tha sluagh Eilean Cholla air a bhith mì-thoilichte le cho tric sa tha an t-seirbheis aca air a bhith dheth thar an dà bhliadhna mu dheireadh. Tha comhairle choimhearsnachd an eilein ag ràdh nach eil an MV Lord of the Isles uabhasach freagarrach airson na seirbheis leis gu bheil duilgheadas ann le bhith a' faighinn a-steach chun a' chidhe ann an droch aimsir.