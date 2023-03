Call mòr air lusan beinne ri linn atharrachadh na gnàth-shìde

Tha na gheibhear cha mhòr am Breatainn air fad de mhungan an t-sneachda ri fhaighinn ann am Beinn Labhair an Siorrachd Pheairt ach chailleadh an dàrna leth de na bha ann den lus air a' bheinn sna 20 bliadhna a dh'fhalbh.