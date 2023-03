Triùir air an leòn ann an tubaist eadar trì càraichean

Chaidh nighean, 6, a dhroch ghoirteachadh cuideachd agus tha i a' faighinn leigheis ann an Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis; chaidh boireannach, 39, a leigeil a-mach às an ospadal an dèidh dhi cùram fhaighinn.