Cead ga shireadh bìobhairean a thilleadh a Ghleann Afraig

Tha an cathrannas Trees for Live, a' bhuidheann Coilltearachd agus Fearann na h-Alba agus ceathrar uachdarain phrìobhaideach an sàs ann an co-bhanntachd airson na bìobhairean a bha uair dùthchasach dhan Ghàidhealtachd a thoirt air ais.