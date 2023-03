Seusan eachdraidheil san iomain air fàire

Tha am Baile Ùr ann an dòigh eadar sgiobaidhean an-dràsta is linn gu math soirbheachail seachad ach le tàlant gu leòr fhathast aca is barrachd a' tighinn troimhe. 'S dòcha gu bheil an lìog cus dhaibh an-dràsta ach bidh iad gu mòr ag amas air na cupanan is buille no dhà a landaigeadh air Ceann a' Ghiùthsaich.