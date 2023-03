Caledonian Sleeper ga chur dhan roinn phoblaich

Tha co-dhùnadh an cùmhnant a thoirt gu crìch tràth a' tighinn an dèidh mar a dh'fheuch Serco ri aonta às ùr a dhèanamh air a' chùmhnant airson an t-seirbheis, a tha a' dèanamh call, a chur air stèidh ionmhais nas seasmhaiche.