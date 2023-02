Structar ùr a dhìth airson a bhith a' ceannach aiseagan, a rèir Jenny Gilruth

Tha an rannsachadh a' coimhead air na seirbheisean a th' ann agus mar bu chòir seirbheisean aiseig a bhith air an toirt seachad san àm ri teachd, is an cùmhnant airson seirbheisean air Chluaidh agus anns na h-Eileanan Siar a' tighinn gu crìch anns an Dàmhair an ath-bhliadhna.