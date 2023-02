Dìth thaighean "a' cur maill air Ghàidhealtachd"

"Tha companaidhean anns a' ghnìomhachas againn a' cosg an airgid aca fhèin air taighean do dhaoine ann an dreuchdan riatanach. Tha sinn cuideachd a' cur gu feum taighean a tha air màl, taighean aoigheachd is taighean-òsta is tha seo a' cur ris an eaconomaidh ionadail fad na bliadhna.