Muinntir Cheann a Deas na Hearadh ag iarraidh barrachd thaighean sòisealta

"A-nis tha iomairt eile ann an àireamh sin a ghluasad gu dusan agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil a h-uile duine a tha an sàs ann dòchasach gum faod daoine beagan ciall a chleachdadh agus an co-dhùnadh sin atharrachadh bho sia gu dusan."