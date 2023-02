Obair-leasachaidh gus cidhe Bhàgh a' Chaisteil a dhùnadh

Thuirt CMAL gun do rinn iad conaltradh còmhla ri Caledonian Mhic a' Bhriuthainn air na cinn-là agus gu bheil iad a' tighinn às dèidh do sheirbheisean Ùige a thilleadh, ach mus tòisich clàr-àma an t-sàmhraidh.