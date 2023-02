Ceit Fhoirbeis a' seasamh airson ceannard an SNP

Tha cuid air Ms Fhoirbheis a mholadh mar thè a dh'fhaodadh tighinn dhan dreuchd nuair a dh'fhàgadh Nicola Sturgeon, on a ghabh i thairis mar Rùnaire an Ionmhais ann an 2020 nuair a leig Derek MacAoidh seachad an dreuchd is e air sgaineal adhbhrachadh.