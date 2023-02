Dragh an Colla 's Tiriodh gum bi an Lord of the Isles aca mìos eile

Tha muinntir Cholla agus Thiriodh mì-thoilichte agus iad air fios fhaighinn gur i am bàta-aiseig an Lord of the Isles a bhios aca fad mìos eile co-dhiù, fhad's a tha an Clansman, am bàta a tha aca mar is tric, anns an doc 'son obair càraidh bhliadhnail.