Rabhadh mu sgìths do dhraibhearan

Tha e air a mheas gu bheil mu 50 duine gach bliadhna an Alba air am marbhadh no air an leòn gu dona air na rathaidean air sgàth sgìths, le suas ri cairteal dhe na tubaistean as miosa an Alba a' tachairt air an A9 eadar Peairt agus Inbhir Nis.