"Targaidean nas ruigsinniche" a thaobh FtMG aig tuath

Bha Calum Rothach a' bruidhinn is aithisg a thèid air beulaibh na comataidh an ath-sheachdain ag innse gun do dh'èirich an àireamh de chloinn ann am foghlam Gàidhlig sa Ghàidhealtachd air feadh nan diofar aoisean chun na h-ìre as àirde riamh, ged a tha an aithisg cuideachd a' nochdadh dhuilgheadasan a tha a' leantainn le gainnead luchd-teagaisg.