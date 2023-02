Dragh mu sheirbheis a' Chorrain

Fo-thiotal an deilbh,

Tùs an deilbh,

Tùs an deilbh, Martin Culbertson

Thuirt àrd-oifigear aig Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil an suidheachadh le Aiseag a' Chorrain a' tighinn gu ìre èiginnich.

Tha an dà aiseag a tha a' frithealadh na seirbheis a' fàs sean, agus a' briseadh sìos nas trice.

Thuirt e gu bheil a' Chomhairle ag amas air dà aiseag, a bhiodh a' ruith air dealan, a cheannach airson na slighe, ach gum biodh aca ri £62m a lorg airson an ceannach - aig àm nuair a tha a tha cuideam mòr air na buidseatan aca.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh